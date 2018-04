Der globale Marktführer im Bereich Druckverwaltung vergrößert weiterhin seine Präsenz im EMEA-Raum, um die Bedürfnisse von deutschen KMU, Herstellern und anderen in Bezug auf die Druckverwaltung zu erfüllen

BRACKNELL (Vereinigtes Königreich), 19. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PaperCut (https://www.papercut.com/), das führende Unternehmen im Bereich Druckverwaltungssoftware, hat heute seine Expansion nach Deutschland bekanntgegeben.

Dieser Schritt spiegelt die Investitionen des Unternehmens in seine Präsenz in Europa wider, womit PaperCut sicherstellen will, dass Kunden im gesamten EMEA-Raum weiterhin die qualitativ hochwertige Software, die Dienstleistung und die geschäftliche Beweglichkeit erhalten, für die das Unternehmen bekannt ist. Die Präsenz auf dem deutschen Markt geht auf die Bedürfnisse mit Bezug auf die Druckverwaltung von PaperCuts wachsendem Kundenstamm ein, der aus kleinen bis mittelständischen Unternehmen (KMU) und Herstellern sowie anderen Bereichen, darunter dem Bildungsbereich sowie staatlichen und Handelsorganisationen besteht.

Der deutsche Markt hat exzellente Wachstumsmöglichkeiten für PaperCut aufgezeigt. Deutschland ist das zweite von mehreren Ländern in Europa - nach der Eröffnung des zentralen Standorts für den EMEA-Raum im Vereinigten Königreich - in dem das Unternehmen damit fortfahren wird, seine Präsenz zu vergrößern. Die Präsenz von PaperCut in Deutschland setzt das Bestreben fort, kontinuierliche und qualitativ hochwertige Unterstützung über lokale Zeitzonen, Sprachen und Geografien hinweg anbieten zu können.

Seit Dezember 2016 hat das Unternehmen 20 Branchen- und Technologieexperten im gesamten EMEA-Raum angestellt, um sicherzustellen, dass es hohe Kundendienst- und Innovationsstandards einhält. Zu dem von Deutschland aus operierenden Team, das Anfang dieses Jahres ins Unternehmen geholt wurde, gehört ein Channel Manager, der zuvor bei HP tätig war, und ein Partner Alliance Manager, der von Ricoh zu PaperCut gestoßen ist. Zusammen bringen sie fast 30 Jahre tiefgreifender Branchenerfahrungen im Channel Management und in der Unternehmensentwicklung mit. Die neuesten Zugänge stärken das sorgfältig ausgewählte Team von PaperCut, das einen einzigartigen Erfahrungshintergrund aus der Branche mitbringt.

"Als Europas größte und stärkste Volkswirtschaft ist Deutschland ein wichtiger Teil unseres Wachstums im EMEA-Raum", sagte Chris Dance, Mitbegründer und CEO von PaperCut. "Unsere globale Strategie ist es sicherzustellen, dass unsere Kunden und Partner - unabhängig von ihrem Standort - bequemen Zugang zu einem lokalen Unterstützungsnetzwerk haben, um ihre Bedürfnisse in Bezug auf die Druckverwaltung zu erfüllen. Wir haben in den Aufbau unserer Präsenz im EMEA-Raum investiert, und unser gezielter Fokus auf Deutschland wird uns ermöglichen sicherzustellen, dass wir unsere Standards, die den qualitativ hochwertigen Service antreiben, weiterhin einhalten, auch wenn unser Geschäft in der Region zunimmt."

Die deutschen Mitarbeiter von PaperCut konzentrieren sich primär auf:

den Aufbau und das Wachstum der lokalen Präsenz des Unternehmens, um die Beschleunigung bei KMU und in der Herstellung, neben anderen Märkten, voranzutreiben

die Unterstützung des Unternehmensnetzwerks aus ASCs (Authorized Solution Centers, autorisierte Lösungszentren), während weiterhin neue und bestehende Geschäftsbeziehungen aufgebaut und gepflegt werden

"Es ist unser Ziel, auf globaler Ebene mit den Lösungen und Dienstleistungen, die wir anbieten, die Erwartungen unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden zu übertreffen. Dies ist absolut auch weiterhin der Fall, wenn wir nun unsere Expansion nach Deutschland fortsetzen. Zusammen mit der Expertise unserer regionalen ASCs bieten wir lokalen Unternehmen die Lösungen an, die sie benötigen, um ihre Druckvorgänge zu verwalten und ihren Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren", sagte Ad van Amrooij, Global Head of Sales and Channel bei PaperCut. "Der deutsche Markt bietet eine exzellente Umgebung für Wachstum und Möglichkeiten, besonders mit Bezug auf das Angehen von Umwelt- und Sicherheitsproblemen. Wir sind bestrebt, die kritischen Lücken zu füllen, denen sich staatliche, Handels- und Bildungsorganisationen ausgesetzt sehen, um Geschäftsziele zu erfüllen."

Derzeit hat PaperCut mehr als 19.000 Kunden im EMEA-Raum - eine Zahl, die weiterhin mit wachsender Geschwindigkeit steigt und über 40 Prozent des Umsatzes ausmacht. Die Pläne des Unternehmens für eine fortgesetzte Expansion stellen eine umfassende Abdeckung der großen Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sicher.

Um mehr über die Rolle von PaperCut in Deutschland zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.papercut.com/ (https://www.papercut.com/de/)de/ (https://www.papercut.com/de/)

Über PaperCut Software

Überall auf der Welt kämpfen Unternehmen mit Druckkosten und der Komplexität des Druckmanagements. PaperCut löst diese Probleme, Betrieb für Betrieb. Seit 1998 hat PaperCut 50 Millionen Benutzern in 175 Ländern dabei geholfen, Billionen Blätter an Druckpapier einzusparen. Mit PaperCut in ihrer Druckumgebung können IT-Manager ihre lästigen Druckprobleme ein für alle Mal lösen. Wie? Die beiden Softwarelösungen des Unternehmens - PaperCut MF und PaperCut NG - sind plattformübergreifend und herstellerunabhängig. Das bedeutet, dass sie zusammen mit jedem Drucker und jedem Betriebssystem eingesetzt werden können. Außerdem verfügen beide Lösungen über bahnbrechende Technologien, z. B. Druckaufträge von Mobilgeräten aus, sichere Druckfreigabe und umfangreiche Tools zur Berichterstellung. Unternehmen aller Arten, Größen und Branchen profitieren von den Steuerungsmöglichkeiten, der Sicherheit sowie den finanziellen und ökologischen Einsparungen, für die die PaperCut-Software entwickelt wurde. Mehr dazu erfahren Sie unter www.papercut.com (http://www.papercut.com/).

