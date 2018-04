Von diesem Donnerstag an dürfen wichtige Urteilsverkündungen der obersten Bundesgerichte gefilmt werden. Kommt nun das Justiz-TV nach amerikanischem Vorbild?

Ein leuchtend grüner Rahmen fasst den Terminhinweis in Sachen "I ZR 154/16" auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs ein. Das bedeutet: Film- und Tonaufnahmen der Urteilsverkündung sind möglich. Es geht in der Verhandlung um die Zulässigkeit von Werbeblockern im Internet - und sollte es an diesem Donnerstag auch zu einer Entscheidung des Gerichts kommen, wäre es erlaubt, die Verkündung zu filmen. Ein TV- und zwei Rundfunkteams sind bereits akkreditiert.

Es ist eine Zeitenwende, denn seit 1964 bestand ein Verbot von Fernseh- und Rundfunkaufnahmen in Gerichtssälen. Gedreht werden durfte nur während der Pause. Seit 1998 war es immerhin erlaubt, Urteilsverkündungen des Bundesverfassungsgerichts zu filmen. Doch nun tritt das "EMöGG" in Kraft: Das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren.

Er wolle aus dem Gerichtssaal keine "Showbühne" machen, hatte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) versichert, als er 2016 den Gesetzentwurf präsentierte. Es gehe darum, vielen Menschen den Rechtsstaat näher zu bringen. Und moderne Kommunikationsformen ließen ein generelles Verbot nicht mehr zeitgemäß erscheinen, begründete Maas seinerzeit das Vorhaben.

Nun ist das Filmen und Tonaufzeichnen bei Urteilsverkündungen "in besonderen Fällen" also erlaubt, und zwar am Bundesgerichtshof (BGH), am Bundesfinanzhof (BFH), im Bundesverwaltungs-, Bundessozial- und Bundesarbeitsgericht. Ob eine Übertragung zugelassen wird, ist Ermessenssache der Gerichte.

Wenn es sich um ein Verfahren von "herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland" handelt, können sogar Tonaufnahmen der Verhandlung zu "wissenschaftlichen und historischen Zwecken" vom Gericht gebilligt werden. Diese Aufnahmen dürfen jedoch im Verfahren nicht verwertet werden und sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Sie stehen dem Bundes- oder Landesarchiv zu.

Kann sich der Bürger nun also auf ein Justiz-TV nach amerikanischem Vorbild einstellen? Eine Umfrage des Handelsblatts unter den Bundesgerichten zeigt: Bislang ist der grün eingefasste BGH-Termin das einzige Verfahren an Bundesgerichten, für das eine Übertragung zugelassen ist. "Weitere Beschlussfassungen" seien bisher noch nicht erfolgt, teilte der BGH auf Anfrage mit.

BFH-Präsident Rudolf Mellinghoff betont, es gehöre zu den Aufgaben des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...