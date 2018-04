Der Dax dürfte am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer am Morgen bei 12.610 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex nach Handelsbeginn die Marke von 12.600 genommen, später aber wieder nachgelassen und sich schließlich mit 12.590 praktisch unverändert in den Feierabend...

