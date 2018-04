Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Merck KGaA verkauft ihr Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für 3,4 Milliarden Euro in bar an den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G). Der Erlös soll in erster Linie für den Abbau von Schulden verwendet werden, wie der im DAX notierte Pharma- und Spezialchemiekonzern mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird zum Ende des vierten Quartals 2018 erwartet. "Consumer Health ist ein erfolgreiches Geschäft und verdient es, dass wir ihm die bestmöglichen Chancen für die künftige Entwicklung eröffnen", sagte Merck-CEO Stefan Oschmann. Merck hatte die Sparte mit Nasenspray, Schmerzmittel oder Nahrungsergänzung auf den Prüfstand gestellt, um sich auf innovative und forschungsintensive Medikamente vor allem im Biopharmabereich zu konzentrieren. Neben einem kompletten oder teilweisen Verkauf hatte der DAX-Konzern auch strategische Partnerschaften für Consumer Health geprüft. In dem Verkauf des globalen Consumer-Health-Geschäfts ist noch nicht das französische Geschäft enthalten. Für dieses habe P&G zunächst ein bindendes Angebot zum Erwerb abgegeben, das Merck nach Durchführung der Informations- und Konsultationsverfahren mit den jeweiligen lokalen Arbeitnehmervertretern annehmen kann.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q

07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Jahresergebnis

08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 9 Monate

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Gea Group AG, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Axel Springer: 2,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 233.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: +20,1 zuvor: +22,3 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR, davon Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 10:50 FR/Auktion im Gesamtvolumen von 6 bis 7 Mrd EUR, davon Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2024 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR, davon Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2021 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2028

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.234,89 0,35 Schanghai-Composite 3.124,50 1,07 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.590,83 0,04 DAX-Future 12.597,50 0,05 XDAX 12.589,00 0,04 MDAX 26.041,60 0,56 TecDAX 2.665,59 0,60 EuroStoxx50 3.490,89 0,37 Stoxx50 3.047,36 0,17 Dow-Jones 24.748,07 -0,16 S&P-500-Index 2.708,64 0,08 Nasdaq-Comp. 7.295,24 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,01% -38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. Vor allem der DAX habe den Vortag zu einer Konsolidierung der 12.600er-Marke genutzt und könne nun nach oben ausbrechen. Auf der Agenda steht nun ein Test der 200-Tagelinie bei rund 12.670 Punkten. Kurstreiber sei dabei die Entspannung um geopolitische Risiken wie Syrien und Nordkorea, die Rally der Rohstoffwerte und ein starker Start in die Berichtssaison. Vor allem der langfristige Ausbruch des Ölpreises wird als positiver Indikator gesehen. Im Rahmen der US-Öllagerdaten wurde klar, dass die US-Produktion nicht mehr mit dem gleichen Tempo gesteigert werden konnte wie zuvor. Damit findet eine steigende Nachfrage nur noch in steigenden Preisen ihr Ventil, zumal die Produktion der Opec-Staaten sinkt. Konjunkturell sei das ein sehr gutes Zeichen. "Bei einem hohen Auslastungsgrad der Weltwirtschaft steigt die Nachfrage nach Rohstoffen (...)", merkte ein Rohstoffexperte. Der Ausbruch an den Rohstoffmärkten zeigt sich dabei auf ganzer Breite, denn Kupfer legte auch 2,6 Prozent zu und unterstreicht damit die industrielle Nachfrage. Und zudem profitieren Aluminium und Nickel von Sanktionen gegen Russland.

Rückblick: Etwas fester - Trotz neuer Zeichen der Entspannung im Koreakonflikt und keiner neuen belastenden Nachrichten zum Thema Handelskonflikt blieben die Investoren vorsichtig. Im Blick stehe der Beginn der Berichtssaison in Europa, hieß es. Noch sei es zwar zu früh für eine Tendenzaussage, aber der starke Euro scheine den Unternehmen Probleme zu bereiten. Die überraschende Ankündigung von Präsident Recep Erdogan, die für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen schon am 24. Juni 2018 durchzuführen, sorgte am türkischen Finanzmarkt für Euphorie. Der BIST-100 gewann 3,1 Prozent und die Lira legte ebenfalls stark zu. Den Rohstoffsektor, der mit einem Plus von 4,4 Prozent die Gewinnerliste anführte, trieben gute Produktionszahlen von Rio Tinto, aber auch starke Preisanstiege bei Rohstoffen wie Nickel und Aluminium. Sie wurden von Spekulationen über weitere US-Sanktionen gegen Russland nach oben getrieben. Rio Tinto legten um 5,4 Prozent zu, BHP Billiton um 5,5 Prozent. Gute Geschäftszahlen von Danone trieben die Aktie 1,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Continental litten stark darunter, dass die Margenprognose für das Gesamtjahr leicht gesenkt wurde. "Der Markt hatte sich eher auf eine Prognoseerhöhung eingestellt", so ein Händler. Continental gaben um 4,1 Prozent nach. Unter Druck standen Daimler mit 1,2 Prozent Minus nach einer Abstufung von Barclays auf "Underweight". Nicht hilfreich war, dass der europäische Automobilmarkt im März erstmals seit vier Jahren einen Absatzrückgang verzeichnete. Epigenomics verloren 5,2 Prozent, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen die Hälfte des Grundkapitals eingebüßt hatte. Das Unternehmen hatte dies mit "planmäßigen operativen Verlusten" begründet.

XETRA-NACHBÖRSE

Hellofresh gerieten unter Druck geraten, nachdem Rocket Internet 12,2 Millionen Aktien des Unternehmens im Schnellverfahren zum Stückpreis von 12,30 Euro platziert hatte. Hellofresh wurden zuletzt mit 12,50 zu 12,80 Euro gestellt. Den Xetra-Handel hatten sie mit 13,36 Euro beendet. Bei Rocket Internet habe sich dagegen wenig getan, hieß es. Bei Gea habe es ebenfalls keine merkliche Kursreaktion gegeben. Das Unternehmen hatte den vorzeitigen Abschied des Finanzvorstands gemeldet. Solarworld wurden rund 5 Prozent höher gestellt, wobei das Papier kaum noch wahrgenommen werde. Der insolvente Solarmodulhersteller hat sein US-Geschäft an Sunpower verkauft für eine nicht genannte Summe.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Zum Ende ging den Kursen zwar etwas die Luft aus, die jüngsten teils kräftigen Kursgewinne konnten aber trotzdem gehalten werden. Weiter stützte die bislang gut verlaufende Berichtssaison. Der Dow hinkte etwas hinterher, gebremst von der sehr schwachen IBM-Aktie, die allein für ein Minus von über 80 Punkten verantworlich war. Größte Gewinner waren Aktien aus dem Transportsektor mit einem Indexplus von 2,2 Prozent. Hier stützten unter anderem kräftige Kursgewinne bei den Fluglinien nach guten Geschäftszahlen von United Airlines und des Eisenbahnbetreibers CSX. Dahinter folgten Ölaktien, deren Index um 1,5 Prozent zulegte dank stark gestiegener Ölpreise. IBM wurden mit einem Minus von 7,5 Prozent für eine enttäuschende Margenentwicklung abgestaft. Morgan Stanley gingen unverändert aus dem Handel. "Wenn die Zahlen höher ausfallen, dann bestätigen sie nur deine These und liefern dir keinen neuen Grund, zu kaufen", sagte Anlageexperte Rick Wedell von RFG Advisory Group, nicht nur mit Blick auf die Bankenaktien. United Continental stiegen um 4,8 Prozent. Die Muttergesellschaft von United Airlines übertraf die Erwartungen. Zudem kündigte die Fluglinie an, einige Flüge zu streichen. Diese Senkung der Kapazitäten sorgte für Kursgewinne auch bei anderen Branchentiteln.

Anleihen waren angesichts der noch immer recht positiven Stimmung am Aktienmarkt nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte deutlich um 4 Basispunkt auf 2,87 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.11 Uhr EUR/USD 1,2379 +0,0% 1,2378 1,2378 EUR/JPY 132,96 +0,2% 132,70 132,77 EUR/CHF 1,1989 +0,0% 1,1989 1,1973 GBP/EUR 1,1470 +0,0% 1,1418 1,1496 USD/JPY 107,41 +0,2% 107,22 107,27 GBP/USD 1,4199 -0,0% 1,4205 1,4229 Bitcoin BTC/USD 8.158,57 -0,3% 8.185,99 8.010,85

