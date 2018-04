(Meldung durchgehend ergänzt) Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis hält Wort und hat auch im ersten Quartal 2018 Wachstum erzielt. Damit knüpft der Pharmakonzern an seine starke Entwicklung vom Schlussquartal 2017 an und bestätigt, dass er auf den Wachstumspfad zurückgefunden hat. Zu der guten Entwicklung in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...