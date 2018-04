shareribs.com - Die Ölpreise kletterten am Mittwoch kräftig. WTI-Rohöl näherte sich der Marke von 69 USD an, nachdem die Rohölbestände gesunken waren. Saudi-Arabien peilt einem Bericht von Reuters zufolge auf einen Preis von 100 USD/Barrel an.

