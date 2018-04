Bereits ein Viertel der Ifat-Besucher kommt aus der Industrie. Im Gespräch mit der Redaktion erläutern die Projektleiterin Silvia Fritscher und Richard Clemens vom VDMA, warum Wassertechnologien immer wichtiger werden und welche Schwerpunkte die Messe in diesem Jahr setzen wird.

CT: In diesem Jahr haben Messebesucher aus der Industrie die Qual der Wahl: Auch Anuga Foodtec, Analytica und Achema zeigen Aspekte der Wassertechnik. Zudem wird die Ifat auch mit kommunaler Abwassertechnik identifiziert. Welche Bedeutung hat die Zielgruppe Industrie für die Ifat? Fritscher: Es stimmt, die Ifat ist vor vielen Jahren als Plattform für Besucher aus dem kommunalen Bereich gestartet. Allerdings entwickelt sich die Ifat in jüngster Zeit auch stark in Richtung Industrie - diese stellt mit 25 % Anteil bereits die zweitstärkste Besuchergruppe. 33 % der Besucher kommen aus kommunalen Betrieben. Clemens: Die verschiedenen Messen haben unterschiedliche Zielgruppen im Blick. Aber klar ist: Bei der Wasser- und Abwassertechnik spielt die Musik in München. Für den deutschen Maschinenbau ist es ein enormer Heimvorteil, dass wir diese Leitmessen bei uns haben. In der Industrie wurde die Abwassertechnik lange etwas stiefmütterlich behandelt, weil sie nicht unmittelbar zur Wertschöpfung beiträgt. Doch in Zeiten der Corporate Social Responsibility und sozialer Medien kann sich hier niemand mehr Fehltritte leisten - deshalb wird die Abwassertechnik auch für die Industrie wichtiger.

CT: Welche technischen Trends zeichnen sich in der Ausstellung ab? Fritscher: Aus der bisherigen Ankündigungen zeichnet sich ab, dass sich die Digitalisierung durch das komplette Ausstellungsportfolio ziehen wird, von der Wasserversorgung bis zur -entsorgung. Clemens: Ich sehe auch in der Mess- und Regeltechnik sowie in der Analytik ...

