Am 10.04. hatten wir zuletzt über Rib Software berichtet und der Titel des Beitrags war: "Rib Software: Kurssprung um mehr als 13%! Ist das eine Trading-Chance?" Am 15.04. hatten wir nachgefasst und getitelt: "Rib Software: Treffer und die Chance für Nachzügler ist auch bald da!" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Beim nächsten Kursgewinn könnte die 200-Tage-Linie genommen werden und als neue Unterstützung ihren Dienst erweisen." Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...