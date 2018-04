Nestle ist zu Jahresbeginn wieder schneller gewachsen. Zu verdanken war das der steigenden Nachfrage aus Asien und Europa. Das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum lag im ersten Quartal bei 2,8%. In absoluten Zahlen kletterte der Umsatz um 1,4 % auf 21,3 Mrd. Franken.



Für das laufende Jahr erwartet Nestle unverändert ein organisches Wachstum zwischen 2 und 4 %. Früheren Wachstumsraten von 6 % und mehr hinkt der Konzern damit jedoch weiterhin hinterher. Grund dafür sind auch die nur verhaltenen Preiserhöhungen: Im ersten Quartal stiegen die Preise konzernweit um 0,2 %. In Amerika und Europa sanken sie sogar.



Nun will man weiter an Fahrt aufnehmen. Dafür stößt Nestle schlecht laufende Bereiche ab. Den Verkauf des US-Süßigkeitengeschäfts an den Nutella-Hersteller Ferrero hat der Konzern Ende März abgeschlossen. Andere Segmente wie Babynahrung, Tiernahrung, Wasser und Kaffee will man dagegen ausbauen - auch über Zukäufe. Das Kaffee-Geschäft in den USA etwa hat der Konzern über zwei kleinere Übernahmen gestärkt. Zudem kaufte Nestle die auf Vitamine und Nahrungsmittelzusätze spezialisierte kanadische Firma Atrium Innovations. All das soll helfen, bis 2020 wieder ein mittleres einstelliges Wachstum zu erreichen. Bis sich der Umbau in den Zahlen niederschlägt, dauert es jedoch...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info