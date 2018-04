FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Unilever sieht sich nach einem guten Start mit hohem Absatzwachstum beim Erreichen seiner Ziele 2018 weiter auf Kurs. In allen Sparten sei das Volumen gestiegen. Regional betrachtet ragten Schwellenländer mit einem Plus von 4 Prozent heraus, hieß es.

Der Umsatz des Anbieters von Axe-Deo, Ben & Jerry's-Eis und Knorr-Suppen wuchs in den drei Monaten per Ende März bereinigt um 3,4 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Exklusive des Geschäfts mit Brotaufstrichen, das im Dezember verkauft wurde, lag das Plus bei 3,7 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr sollen die Einnahmen bereinigt um 3 bis 5 Prozent steigen. Zudem erwartet Unilever eine Verbesserung der operativen Marge und des Cashflows.

CEO Paul Polman kündigte zudem an, dass der Konzern im Mai ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro starten wolle. Damit würden die Aktionäre an dem Erlös aus dem Verkauf des Aufstrichgeschäfts beteiligt. Zudem werde die Quartalsdividende um 8 Prozent erhöht.

April 19, 2018 02:26 ET (06:26 GMT)

