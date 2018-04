Der EUR/USD bleibt innerhalb seiner Wochenrange und so notiert er im oberen Bereich der 1,2300, nach dem ihm am Dienstag ein kurzzeitiger Ausflug über 1,2400 gelang. EUR/USD wartet auf US Daten Da es an wichtigen Daten und Nachrichten fehlt, bleibt die 3-Monats Konsolidierung zwischen 1,2150 und 1,2550 erhalten. Die Risikobereitschaft nimmt an den ...

