Die industrielle Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt, die weitgehend parallel existierten: Im Bürobereich verlight netzt die Informationstechnologie (IT) Server, Desktop-Rechner und Notebooks über Ethernet-basierte LAN- und WLAN-Netze.

Dagegen geben in der Operational Technology (OT) Feldbus- und Realtime Ethernet-Systeme den Ton an. Sie verbinden die Feldgeräte mit Steuerungen, die wiederum über Industrial Ethernet mit den Scada- und Prozessleitsystemen kommunizieren.

Für die Umsetzung von Industrie 4.0 ist es allerdings notwendig, IT und OT zu vereinen. Hier gilt das Referenz-Architekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) als Basis für eine künftige industrielle Kommunikationsstruktur, die IT und OT zu einem integrierten Gesamtmodell vereint. Ein Bestandteil davon ist die Kommunikationsebene. Sie stellt das entscheidende Bindeglied dar zwischen der physikalischen Feldebene und der darüberliegenden Informationsebene. Eines der Ziele dieser Referenzarchitektur ist eine ganzheitliche Kommunikations-Infrastruktur, die vom einzelnen Feldgerät bis in die Cloud reicht. Das Internet of Things (IoT) zieht damit in die Industrie ein, IT und OT verschmelzen, ...

