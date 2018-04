Frankfurt - Der Aktienmarkt zeigte sich gestern per saldo in einer abwartenden Haltung und so ging der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit einem kleinen Plus bei 12.590 Zählern nur wenig verändert aus dem Handel, so die Analysten der Helaba. Impulse für den Gesamtmarkt habe es von konjunktureller Seite nicht gegeben, die schwächeren europäischen Pkw-Neuzulassungen hätten aber einen belastenden Einfluss auf die Branchenpapiere gehabt.

