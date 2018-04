Der Klimawandel sorgt für ein Korallensterben vor der Küste Australiens. Das größte Riff der Welt hat sich immer verändert, warnen Wissenschaftler.

Um das Große Barrier Reef in Australien steht es noch schlechter als bisher befürchtet. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des australischen Instituts für Korallenforschung. Forscher der James Cook - Universität im Bundesstaat Queensland sprechen von einem "katastrophalen Absterben", das einer durch Klimaerwärmung ausgelösten Hitzewelle im Jahr 2016 gefolgt sei.

Die Zeit sei gekommen, "um das mit dem Kollaps der Riff-Ökosysteme verbundene Risiko zu berechnen", so die Experten. Durch das Absterben sei die "ökologische Funktion" von fast einem Drittel der 3863 Riffe "transformiert worden", aus denen sich das Barrier Reef zusammensetzt. Die Forscher seien "überrascht" gewesen vom Ergebnis ihrer Studie, so der vorsitzende Wissenschaftler Terry Hughes am Donnerstag. "30 Prozent der Korallen sind 2016 abgestorben, und weitere 20 Prozent im Jahr 2017".

Mit einer Länge von etwa 2300 Kilometern und einer Fläche von 345 000 Quadratkilometern ist das Große Barrier Reef das mit Abstand größte Korallenriff der Welt. Das Naturwunder ist ein entscheidender ...

