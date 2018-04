Zürich/Basel - Rund fünf Jahre nach dem positiven Volksentscheid beginnt diesen Juli der Bau des Claraturms, ein Projekt des Immobilienfonds UBS «Sima». Die Totalunternehmung Halter AG wird die Arbeiten am Basler Riehenring ausführen und voraussichtlich binnen drei Jahren abschliessen.

Diesen Sommer fällt der Startschuss für den Claraturm am Basler Messeplatz. Der rund 100 Meter hohe Turm und sein etwa 20 Meter hoher Annexbau bieten Platz für Wohn-, Kommerz- und Retail-Flächen, wobei die Wohnnutzung deutlich überwiegen wird. Im Erdgeschoss sind Gewerbe- und Gastronomieflächen geplant. Ab dem zweiten Stock entsteht ein Mix aus 1- bis 4.5-Zimmerwohnungen. In den drei Untergeschossen befinden sich eine Auto-Einstellhalle sowie Velo-Parkplätze und das oberste Geschoss wird öffentlich nutzbar sein.

Neuer Wohnraum an zentraler Lage

Eigentümerin und Bauherrin ist die Balintra AG, eine Immobiliengesellschaft des Immobilienfonds UBS «Sima». "Mit dem Claraturm entsteht neuer Wohnraum an zentraler Lage", sagt Daniel Brüllmann, Leiter Immobilien Schweiz bei UBS Asset Management. Die Stadtwohnungen sollen in zeitgemässem Standard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...