Vevey - Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller Nestlé ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018 etwas stärker gewachsen als von Analysten erwartet. Vor allem die Volumen legten zu, während die Preise kaum erhöht werden konnten. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 wurde derweil bestätigt.

Organisch, d.h. aus eigener Kraft, legte der Westschweizer Konzern um 2,8 Prozent zu. Ohne das US-Süsswarengeschäftes, das per Ende März bekanntlich an Ferrero verkauft wurde, wäre Nestlé gar 2,9 Prozent gewachsen. Alle Kategorien haben positives Wachstum erzielt, vor allem Produkte für Heimtiere, Kaffee und Nestlé Health Science, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Dem organischen Wachstum wird in Investorenkreisen deutlich mehr Gewicht beigemessen als dem Umsatz in Franken, der auch von Wechselkursveränderungen sowie Zu- und Verkäufen beeinflusst wird. Er wird für die Periode von Januar bis März mit 21,3 Milliarden Franken (+1,3%) ausgewiesen, wobei der Wechselkurseffekt -1,6 Prozent und der Akquisitionseffekt +0,2 Prozent ausmachte.

Beim internen Realwachstum "am oberen Ende der Industrie"

Beim organischen Wachstum waren 2,6 Prozent auf Volumenwachstum (internes Realwachstum RIG) und lediglich 0,2 Prozent auf höhere Preise zurückzuführen. Beim RIG liege man weiterhin am oberen Ende der Lebensmittelindustrie, so Nestlé. Dass die Preiskomponente nur knapp positiv ausfiel, wird vor allem mit der tiefen Inflation in vielen der Emerging-Markets-Länder begründet. Der Konzern war lange bekannt dafür, dass er die Preise aufgrund der starken Marken relativ ...

