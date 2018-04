Die Bilanzsaison der Wall Street ist beendet. Kommende Woche ziehen Europas Banken nach. Schaffen sie die Aufholjagd? Eine Analyse.

Die Wall Street ist in bester Laune. Das erste Quartal war so gut wie lange nicht mehr. Alle großen US-Banken meldeten einen deutlichen Gewinnsprung.

Morgan Stanley beendete am Mittwoch die Quartalssaison mit einem Rekordergebnis und einem deutlichen Plus bei der Profitabilität. Das ist vor allem der Steuerreform von US-Präsident Trump zu verdanken und der Rückkehr der Volatilität an den Aktienmärkten. Doch welche für Schlüsse können europäische Banken aus den US-Ergebnissen ziehen?

1. Die Steuern machen den Unterschied

Sicher, die Stimmung in der US-Wirtschaft ist nach wie vor gut. Doch den Großteil ihrer Gewinnsprünge haben die amerikanischen Finanzinstitute Donald Trump zu verdanken.

Der US-Präsident verabschiedete Ende 2017 eine umfassende Steuerreform, die die Körperschaftssteuer von 35 auf 21 Prozent senkte. Im vierten Quartal führten die damit verbundenen Einmaleffekte bei fast allen Instituten zu Verlusten. Auch der Gewinn der Deutschen Bank wurde dadurch im letzten Moment noch verhagelt.

In diesem Jahr jedoch sorgen die geringeren Steuern für mächtig Rückenwind. Ohne die Reform hätte etwa Wells Fargo einen Verlust statt einen Gewinn von 5,9 Milliarden Dollar melden müssen, wie aus Berechnungen des "Wall Street Journal" hervorgeht. Die Bank aus San Francisco, die den Großteil ihrer Geschäfte in den USA macht, hat stärker als andere von der Steuerreform profitiert.

JP Morgan, Amerikas größte Bank, zahlte 240 Millionen Dollar weniger Steuern als vor einem Jahr, obwohl das steuerpflichtige Einkommen um zwei Milliarden Dollar gestiegen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...