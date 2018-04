BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Kommission drängt Deutschland zu einem baldigen Ende der Grenzkontrollen in Süddeutschland, die durchgeführt werden, um die illegale Migration zu bekämpfen. Er werde solchen Kontrollen "nicht für immer" zustimmen, sagte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte vergangene Woche bei der EU-Kommission eine abermalige Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich um sechs Monate bis November angemeldet. Das Schengen-Abkommen regelte eigentlich, dass an den Grenzen zwischen den meisten EU-Staaten keine Kontrollen mehr durchgeführt werden.

Avramopoulos begründete seine Position mit der hohen Bedeutung der Reisefreiheit für den Zusammenhalt der Europäer. "Wenn Schengen kollabiert, ist dies das Ende der EU, wie wir sie kennen". Seine Behörde werde Seehofers Antrag nun prüfen. Beide Politiker kommen im Laufe des Tages zu einem ersten Treffen zusammen.

In dem Interview kündigte der EU-Kommissar außerdem an, dass Deutschland 10.000 Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufnehmen werde. Eine entsprechende Zusage der Bundesregierung sei in dieser Woche in Brüssel eingegangen.

