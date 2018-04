Der Euro ist am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar auf der Stelle getreten. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,2381 Dollar, in New York ist er zuletzt mit 1,2374 Dollar gehandelt worden. Der Richtkurs vom Mittwochnachmittag lag bei 1,2388 Dollar.Während aus der Eurozone heute keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet ...

