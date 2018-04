Immer wieder wurde dementiert. Jetzt lässt Erdogans Regierungspartei AKP die Türken doch neu wählen - und das schon im Sommer. Nutzen wird das vor allem einem: Erdogan.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab sich wie gewohnt staatsmännisch. In seinem Palast in Ankara ließ er nach einem Treffen mit dem Chef der ultranationalistischen Partei MHP die Presse noch ein wenig warten. Dann trat er an das Pult, im Hintergrund türkische Fahnen, er redete vom Putschversuch im Juli 2016 und vom Heldentum des türkischen Volkes an dem Tag und dann ließ er die Bombe platzen: "Wir haben beschlossen, dass die Wahlen am Sonntag den 24. Juni 2018 abgehalten werden", sagte Erdogan.

Der Termin zur Präsidentschafts-und Parlamentswahl bei der Erdogan sich wiederwählen lassen will, wird damit um anderthalb Jahre vorgezogen. Geplant war der November 2019. Just am selben Tag verlängerte das von Erdogans AKP dominierte Parlament auch den Ausnahmezustand. Die Wahl wird damit im Notstand stattfinden.

Erdogan hat damit alle überrumpelt, vor allem die Opposition. Mit vorgezogenen Wahlen hatten viele gerechnet, mit einem so frühen Termin die Wenigsten. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, hatte am Dienstag eine vorgezogene Wahl im August vorgeschlagen. Die MHP ist formell eine Oppositionspartei. Erdogan kann also so tun, als würde er auf den Wunsch der Opposition eingehen. Aber Bahceli unterstützt Erdogan seit langem, der Vorschlag war wohl abgekartet.

Der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu machte noch am Dienstag deutlich, dass er Bahceli nur für eine Marionette Erdogans hält und sagte nach dessen Vorschlag: "Das war nur der Sprecher, warten wir auf den Hauptdarsteller." Die AKP wahrte wiederum ...

