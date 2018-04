Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank: Arbeitsmarkt in vielen Distrikten angespannt

Die Wirtschaft ist in den USA im März und Anfang April bei weit verbreitetem Beschäftigungwachstum weiter gewachsen. In allen zwölf Distrikten sei die Wirtschaftsleistung in den vergangenen Wochen gestiegen, viele Distrikte berichteten über einen angespannten Arbeitsmarkt, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Lohnerhöhungen seien meist moderat ausgefallen. Viele Unternehmen hätten darüber berichtet, nicht ausreichend qualifiziertes Personal zu finden.

Dudley: Schrittweise Zinserhöhungen der Fed weiter angemessen

Laut William Dudley, Präsident der US-Notenbankfiliale von New York, erfordert ein positiver Wirtschaftsausblick mehr Zinserhöhungen. "Die Wirtschaft ist im Großen und Ganzen an einem guten Ort, und die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten bleiben günstig" mit der US-Notenbank "sehr nahe an ihren Beschäftigungs- und Inflationszielen", sagte Dudley laut Redetext für einen Vortrag am Lehman College in New York. In diesem Umfeld "bleibt ein schrittweiser Weg der Zinserhöhungen angemessen", so Dudley weiter.

Quarles: Abflachung der Zinsstrukturkurve kein Rezessionssignal

Die jüngste Abflachung der Zinsstrukturkurve ist nach Ansicht von Fed-Gouverneur Randal Quarles kein Signal dafür, dass sich die neunjährige US-Wirtschaftsexpansion ihrem Ende nähert. "Ich betrachte die derzeitige Abflachung der Zinskurve nicht als ein besonderes Signal für eine bevorstehende Rezession", sagte Quarles während einer Rede bei der Bretton Woods Conference.

Sanktionsspekulation treibt Nickel und Aluminum auf Mehrjahreshochs

Die Preise für Nickel und Aluminium sind am Mittwoch auf Mehrjahreshochs gestiegen angesichts von Spekulationen über weitere Sanktionen gegen Russland. Der Preis für Nickel zur Lieferung in drei Monaten machte an der Londoner Metal Exchange einen Satz um 7,8 Prozent nach oben auf 15.050 Dollar je Tonne. So teuer war das Metall, das unter anderem zur Edelstahlproduktion und für die Herstellung von Batterien benötigt wird, zuletzt 2015. Aluminium verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 2.523 je Tonne. Zuletzt kostete es 2011 so viel.

Scholz trifft US-Vizepräsident Pence

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird bei seinem Aufenthalt zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington überraschend auch mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammenkommen. Das auf eine halbe Stunde angesetzte Gespräch wird am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus stattfinden, wie das Finanzministerium mitteilte.

Brüssel verlangt baldiges Ende der Grenzkontrollen von Berlin

Die EU-Kommission drängt Deutschland zu einem baldigen Ende der Grenzkontrollen in Süddeutschland, die durchgeführt werden, um die illegale Migration zu bekämpfen. Er werde solchen Kontrollen "nicht für immer" zustimmen, sagte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Fronten der Parteien nach neuer Sondierungsrunde in Italien verhärtet

Bei der dritten Sondierungsrunde nach der Wahl in Italien zeichnet sich noch keine Lösung für die schwierige Regierungsbildung ab. Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, stellte den möglichen Koalitionspartnern von der Lega-Partei ein Ultimatum bis "Ende der Woche": Bis dahin müsse sich die Lega von ihrem bisherigen Bündnispartner, der Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, lossagen.

Türkische Regierung will 3.000 weitere Armeeangehörige entlassen

Die türkische Regierung hat die Entlassung von fast 3.000 weiteren Armeeangehörigen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Gülen-Bewegung angekündigt. Verteidigungsminister Nurettin Canikli sagte im Parlament, es sei eine "fast 3.000 Mann starke Struktur" in den Streitkräften aufgedeckt worden. In den kommenden Tagen würden die Betroffenen per Notstandsdekret entlassen, sagte Canikli laut der amtlichen Nachrichtenagentur.

Kubas Parlament leitet Wechsel an der Staatsspitze ein

Kubas Parlament stellt die Weichen für einen historischen Wechsel an der Staatsspitze: Die im März gewählte Nationalversammlung trat zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, bei der ein Nachfolger für Präsident Raul Castro gewählt werden soll. Einziger Kandidat ist der bisherige Erste Vizepräsident Miguel Diaz-Canel. Er wird der erste Staatschef Kubas, der nach der Revolution von 1959 geboren wurde.

Trump droht mit "Weggang" bei geplantem Treffen mit Kim Jong Un

US-Präsident Donald Trump hat vor zu großen Erwartungen an sein geplantes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gewarnt. Sollte das Treffen "nicht ergiebig sein", werde er dieses "respektvoll" verlassen, drohte Trump in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida. Trump will sich voraussichtlich "Anfang Juni oder davor" mit Kim treffen.

Japan zu Gesprächen mit den USA über Handelsvereinbarungen bereit

Angesichts des Drucks der USA hat sich Japans Regierungschef Shinzo Abe zu Gesprächen über Handelsvereinbarungen bereit erklärt. "Wir haben zugestimmt, Gespräche über freie, faire und gegenseitige Handelsabkommen aufzunehmen", sagte Abe nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Florida.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +0,5% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorquartal

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +1,1% (PROGNOSE: +1,1%) gg Vorjahr

