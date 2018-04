Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts008/19.04.2018/09:00) - Lars Matzerath übernimmt ab dem 1. Mai 2018 die Vertriebsleitung von United Planet. Er verantwortet in seiner neuen Funktion bei dem Freiburger Softwarehaus den Gesamtvertrieb. "Wir freuen uns, dass wir mit Lars Matzerath einen erfahrenen Vertriebsleiter gewinnen konnten. Alle unsere Vertriebsebenen werden von seiner Branchenkenntnis und Erfahrung im Vertrieb komplexer Softwareprodukte profitieren", erklärt Katrin Beuthner, Geschäftsführerin bei United Planet. Lars Matzerath wechselt von dem Tübinger CRM- und PPM-Experten itdesign in den Breisgau. Bei United Planet berichtet er direkt an die Geschäftsleitung und verantwortet sowohl den direkten als auch den Partner-Vertrieb. Kein Unbekannter in der Branche Nach leitenden Positionen bei der Sellbytel Group (im Vertrieb für u.a. Intel, CA Technologies und Microsoft), Netviewer und zuletzt itdesign verfügt Lars Matzerath über umfangreiche Branchenkenntnis. "An der Arbeit für United Planet reizt mich die Möglichkeit, wieder mehr strategische Verantwortung zu übernehmen. Außerdem hat mich das Konzept hinter Intrexx sofort überzeugt - da sehe ich großes Potential", kommentiert Matzerath den Wechsel zu seinem neuen Arbeitgeber. Arbeit am Digital Workplace Intrexx ist eine visuelle Entwicklungsumgebung für webbasierte Unternehmensanwendungen und Portale. Die Low-Code-Development-Plattform reduziert dabei manuelles Programmieren auf ein Minimum. Die Use Cases sind vielfältig: Vom Intranet über B2B-Portale bis zum umfassenden Digital Workplace. Dieser vereint alle wichtigen Informationen und digitalen Arbeitsprozesse auf einer Plattform. Dadurch ermöglicht er den Anwendern ortsunabhängiges Arbeiten. Dies kommt auch dem dreifachen Vater Matzerath zugute, der teilweise von Tübingen aus arbeiten wird. (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180419008

