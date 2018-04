Hannover - Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen laut Eurostat im März um 1,3%, zu wenig für die EZB, um ihr Inflationsziel zu erreichen, so die Analysten der Nord LB.In Großbritannien sei derweil die Inflation mit 2,5% auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken, was das Pfund auf Talfahrt geschickt habe und für die BoE eine weitere Zinserhöhung im Mai fraglich werden lasse.

