Düsseldorf - In Großbritannien sind die Konsumentenpreise im März geringer gestiegen als allgemein erwartet wurde, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die Inflationsrate auf 2,5% gg. Vj. (Februar: 2,7% gg. Vj.) zurückgefallen und habe sich damit wieder dem zentralen Inflationsziel der Bank of England (BoE) von 2% angenähert, nachdem die Teuerung zum Jahresbeginn noch auf einem Niveau von 3% verharrt habe. Der Rückgang des Inflationsdrucks sei dabei in allen Subkomponenten zu beobachten gewesen, sodass auch die Kerninflationsrate mit 2,2% (Februar: 2,4%) auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2006 gesunken sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...