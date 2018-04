An der Wall Street und in Europa war gestern an den Aktienmärkten nur wenig Bewegung zu sehen. Die meisten Indizes schlossen in der Nähe der Kursniveaus vom Vortag. In Asien versuchten insbesondere die chinesischen Märkte der bisher schwachen Performance in dieser Woche entgegenzuwirken. Öl- und Metallpreise steigen weiter an. Die Sorgen um eine Verschärfung oder Eskalation im Hinblick auf die geopolitischen Spannungen scheinen weiter nachzulassen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das Syrien-Thema bleiben weiterhin ungeklärt. Die Anleger sind hier aber offensichtlich zuversichtlich, zumindest bis jetzt. Die Risiken bleiben aber weiterhin bestehen und werden in gewisser Weise ignoriert. Anleger sollten hier also vorsichtig sein. Andererseits kommt es am Rohstoffmarkt seit Anfang des Monats zu starken bis extremen Preisanstiegen. Betroffen sind vor allem Metallpreise, wie Aluminium ...

