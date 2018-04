Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BT Group 0% auf 243, davor 10 Tage im Plus (7,86% Zuwachs von 225,3 auf 243), O2 -2,93% auf 3,782, davor 7 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 3,75 auf 3,9), Jenoptik -0,26% auf 31,16, davor 6 Tage im Plus (10,31% Zuwachs von 28,32 auf 31,24), Celesio -0,75% auf 26,4, davor 6 Tage ohne Veränderung , Stratec Biomedical +1,53% auf 73,2, davor 6 Tage im Minus (-8,73% Verlust von 79 auf 72,1), Century -1,1% auf 8,1, davor 5 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 7,73 auf 8,19), Bawag Group -0,96% auf 43,34, davor 5 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 41,84 auf 43,76), Adler Real Estate -0,26% auf 15,14, davor 5 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 14,64 auf 15,18), Allianz 0% auf 192,12, davor 4 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 186,42 auf 192,12), UnitedHealth -0,9% auf...

