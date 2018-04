GIEAG Immobilien AG: GIEAG mit weiterem Erfolg im Asset Management: Land Baden-Württemberg mietet Immobilie in Stuttgart komplett DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG mit weiterem Erfolg im Asset Management: Land Baden-Württemberg mietet Immobilie in Stuttgart komplett 19.04.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. GIEAG mit weiterem Erfolg im Asset Management: Land Baden-Württemberg mietet Immobilie in Stuttgart komplett Landesbehörden beziehen ab 01.06.2018 rund 5.000 Quadratmeter Mietfläche der GIEAG Immobilie in der Neckartalstraße 131 in Stuttgart Umfassender Vermietungserfolg bereits vier Monate nach Erwerb der Immobilie Lange Vertragslaufzeit vereinbart München, 19. April 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat einen langfristigen Mietvertrag ab 01.06.2018 mit dem Land Baden-Württemberg über die gesamte Fläche von ca. 5.000 Quadratmeter für ihren Bürokomplex in Stuttgart geschlossen. Das Land mietet den Bürokomplex komplett an und ist somit Exklusivmieter dieser GIEAG-Immobilie in Stuttgart. Die Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch E&G REAL ESTATE GmbH, Mitglied von German Property Partners GPP. Der von GIEAG erst zum Jahreswechsel 2017/2018 erworbene Bürokomplex (Baujahr 1992) mit einer Grundstückgröße von 4.471 Quadratmetern und einer Tiefgarage mit 101 Stellplätzen wurde leerstehend übernommen und wird von der GIEAG für die Vermietung umfassend renoviert. Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur. Das Zentrum der Landeshauptstadt Stuttgart ist nur 5 Kilometer entfernt. Den internationalen Flughafen von Stuttgart und das Messegelände erreicht man mit dem Auto in circa 20 Minuten. Thomas Männel, Vorstand von GIEAG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit diesen großen Vermietungserfolg erreichen konnten. Mit dem Land Baden-Württemberg haben wir einen erstklassigen Mieter gefunden. Der Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg untermauert unsere Einschätzung zur Qualität des Standorts und der Immobilie." Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676001 19.04.2018

ISIN DE0005492276

AXC0107 2018-04-19/09:59