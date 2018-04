Limoges, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Dynamischer Inhalt, weniger Klicks und eine absolut reaktionsschnelle Website: Legrand hebt digitale Präsenz auf die nächste Ebene und verbessert das Benutzererlebnis.



Legrand, führend auf dem Gebiet von elektronischen und digitalen Gebäudeinfrastrukturen, hat seine neue Unternehmenswebsite eingeführt, die auf Französisch und Englisch auf http://www.legrand.com zu finden ist. Im Rahmen der derzeit ablaufenden Revolution in der Gebäudevernetzung wird die Website dazu beitragen, die digitale Präsenz des Unternehmens zu fördern. Sie wird das Benutzererlebnis durch einen größeren Fokus auf die Zielgruppe, erweiterten Inhalt und einen stärker gesellschaftlich ausgerichteten Ansatz verbessern.



Der verbesserte Inhalt stärkt Legrands redaktionelle Positionierung auf wichtige Themen im Hinblick darauf, Finanzinformationen zugänglicher zu machen, was Verantwortlichkeiten für das gesellschaftliche Engagement unterstreicht und unser Streben nach Innovation präsentiert. Der neue dynamische Inhalt ist auch über neue Kommunikationskanäle (YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn) in innovativen Formaten wie der Social Media Wall erhältlich.



Darüber hinaus erleichtert die Informationsarchitektur nach Prioritätszielen das Erlebnis jeden Benutzers.



Und letzten Endes integriert die neue Website vom rein technischen Standpunkt aus die besten Praktiken und die neuesten Technologien auf dem Markt. Durch das absolut reaktionsschnelle Design ist die Website auch unterwegs viel einfacher zu benutzen.



