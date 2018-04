Düsseldorf - Das Federal Reserve System veröffentlichte gestern das Beige Book für den Berichtsmonat April, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Bericht der einzelnen Notenbanken habe insgesamt die Einschätzung einer weiterhin soliden Konjunkturdynamik in den USA untermauert. Allerdings gebe es in vielen Regionen Hinweise auf eine zunehmende Inflationsdynamik, die nicht zuletzt durch die bereits durchschlagenden Zölle auf Stahl und Aluminium verstärkt werde. Viele Unternehmen hätten sich demnach besorgt über die Zollpolitik gezeigt. (19.04.2018/alc/a/a)

