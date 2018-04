Frankfurt - In Deutschland und Europa sind die jüngsten Barometer zu den Geschäftsaktivitäten und die Konjunkturerwartungen gesunken, so die Analysten der Helaba.Auch hätten realwirtschaftliche Datenveröffentlichungen seit dem Jahreswechsel enttäuscht. Sei dies nur dem starken Euro-Außenwert und dem erhöhten Ölpreisniveau zuzuschreiben oder stehe die konjunkturelle Dynamik weltweit vor einer Abkühlung? Insbesondere richte sich der Blick dabei in die USA. Heute stehe dort der Philly-FED-Index des Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung an. Dieser gelte als wichtiger Vorlaufindikator für den nationalen Einkaufsmanagerindex (ISM). Die Vorgaben seien negativ, sodass ein Rücksetzer des Philly-FED-Indexes ins Kalkül zu ziehen sei, der über das Ausmaß der Konsensschätzung hinausgehen könnte.

