Seit 2013 fordert Verdi einen Tarifvertrag bei Amazon. Nun könnte es in mehreren Ländern zu gleichzeitigen Streiks gegen den Konzern kommen.

Verdi will im Arbeitskampf gegen Amazon bald europaweit streiken. Wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag berichtet, will die Gewerkschaft bei einem Treffen von Betriebsräten aus Europa und Nordamerika am heutigen Donnerstag und Freitag in Rom Kooperationsmöglichkeiten ausloten.

Dabei steht unter anderem auf der Agenda, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...