Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, befindet sich in der 2. Wochenhälfte um 89,50 in der Defensive. Dollarindex hat Daten und Risiko im Blick Nach 2 Tagen der Gewinne hat der Index nun den Rückwärtsgang eingelegt und so notiert er nur noch bei 89,50, da die Risikobereitschaft eine Verschnaufpause ...

