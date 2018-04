Der Industriekonzern ABB ist trotz teurer strategischer Neuausrichtung gut ins neue Jahr gestartet - und steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal.

Der Schweizer Industriekonzern ABB will trotz des Drucks von Großaktionär Cevian am Geschäft mit Stromnetzen festhalten. "Natürlich sind wir immer offen für den konstruktiven Dialog mit Aktionären", sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. "Der Entscheid, die Sparte im Konzern zu halten, ist aber gefallen, und wir werden diesen Bereich weiterentwickeln."

Der schwedische Finanzinvestor Cevian, der auch an Thyssen-Krupp beteiligt ist, hatte die Trennung von dem Geschäft ...

