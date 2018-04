Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands haben ihre Konjunkturprognose im Vergleich zum Herbst um 0,2 Punkte angehoben und rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,2 Prozent. Wie aus dem in Berlin vorgelegten Frühjahrsgutachten weiter hervorgeht, erwarten die Ökonomen für 2019 ebenfalls eine Steigerung zur ihrer Herbst-Voraussage, nämlich um 0,2 Punkte auf 2,0 Prozent.

Die Experten weisen in ihrem Bericht mit dem bezeichnenden Titel "Deutsche Wirtschaft im Boom - Luft wird dünner" aber auch auf die Risiken hin. Dazu zählen sie den Fachkräftemangel und Kapazitätsgrenzen.

"Der Boom, in dem sich die deutsche Wirtschaft befindet, hält an. Allerdings wird die Luft dünner, da die noch verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten knapper werden", erklärte der Leiter der Konjunkturforschung des federführenden Ifo Instituts, Timo Wollmershäuser.

"Gerade wenn Kassen voll sind, sollte die Finanzpolitik die Konsequenzen für die gesamtwirtschaftliche Stabilität und die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen im Blick haben", ergänzte er. Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Leistungsausweitungen in der gesetzlichen Rentenversicherung liefen dem Nachhaltigkeitsgedanken zuwider.

Arbeitsmarkt sehr solide

Der Arbeitsmarkt wird dem Bericht zufolge auch weiterhin von Frühlingsgefühlen geprägt sein. Die Zahl der Arbeitslosen fällt demnach in diesem Jahr auf rund 2,3 Millionen und 2019 auf 2,2 Millionen (2,5 Millionen in 2017). Der Prognose zufolge wird die Arbeitslosenquote nach 5,7 im Jahr 2017 auf 5,2 im Jahr 2018 und auf 4,8 Prozent im Jahr 2019 sinken.

Die Zahl der Erwerbstätigen wird 2019 bei 45,3 Millionen liegen und damit um 1 Million höher als in 2017. Für 2018 werden 44,9 Millionen Erwerbstätige prognostiziert.

Die Verbraucherpreisinflation wird bis 2019 auf 1,9 Prozent steigen. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wird demnach voraussichtlich leicht zunehmen, von 262,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 277,0 Milliarden im laufenden Jahr und 284,5 Milliarden im kommenden Jahr. Das sind 8,0 und 8,2 und 8,0 Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung des Jahres.

Beteiligt an dem Gutachten sind das Münchner Ifo-Institut, das DIW Berlin, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle.

Die Bundesregierung wird ihre Prognose kommende Woche präsentieren. Sie rechnet derzeit mit einem preisbereinigten Wachstum von 2,4 Prozent in diesem und 1,9 Prozent im kommenden Jahr. Danach könnte die Konjunktur an Tempo verlieren. In den Jahren 2020 und 2021 lautet die Schätzung auf ein Plus von jeweils 1,3 Prozent.

