Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den Donnerstagshandel gestartet. Der SMI konnte zwar positiv eröffnen, folgte dann jedoch den ins Minus drehenden Schwergewichten nach unten. Im Fokus stehen die Unternehmenszahlen zum ersten Quartal. Gleich drei SMI-Unternehmen haben Ergebnisse veröffentlicht, darunter die Schwergewichte Novartis und Nestlé. Aber auch aus der zweiten Reihe müssen die Zahlen von fünf Unternehmen verarbeitet werden.

Die Vorgaben für den Handelstag waren leicht freundlich. In den USA hatten die Märkte am Vorabend zwar keine klare Richtung gefunden und leicht tiefer geschlossen, in Asien ging es am Morgen dafür jedoch etwas nach oben. Das "Beige Book" des Fed lieferte keine Impulse. Am Vormittag wird die Leistungsbilanz der EU veröffentlicht. Am Nachmittag folgen aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Frühindikator.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,17 Prozent tiefer bei 8'816,68 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt hingegen um 0,02 Prozent auf 1'459,03 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert wiederum 0,22 Prozent auf 10'407,25 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren neun im Minus, 18 im Plus und drei (Richemont, Swiss Re, Geberit) unverändert.

Im Fokus stehen Novartis (-1,5%), die nach den Zahlen zum ...

