Die Nachfrage nach Lithium durch das Wachstum der Elektroautoindustrie steigt rasant. Marktführer SQM sieht deshalb einen Investitionsbedarf von mindestens 10 Mrd. Dollar. Der Einstieg von Batterieherstellern und Autoproduzenten bei Lithiumunternehmen werde immer wahrscheinlicher.

Volvo präsentiert ersten Grossserien-LKW

Die Elektrifizierung der Straße kommt. In dieser Woche stellte Volvo mit dem FL Electric den ersten Elektro-LKW für die Grossserie vor. Mit einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen soll das Vehikel für den städtischen Lieferverkehr und als Müllwagen zum Einsatz kommen. Möglicherweise kommt die Elektrifizierung bei den LKW sogar schneller auf die Beine als bei PKW, unkt so mancher Branchenbeobachter. Für die Käufer dürften bei den Elektrotrucks vor allem zwei Argumente zählen: die Wartungskosten sind geringer und man hat keine Probleme mit Fahrverboten. Denn für Lastkraftwagen gibt es schon lange Bereiche, die sie nicht anfahren dürfen - in Deutschland, aber vor allem im europäischen Ausland.

Nachfrage steigt enorm

Mit der Elektrifizierung des Verkehrs steigt aber auch die Nachfrage nach Lithium rasant. Die UBS ging in einer Analyse aus dem vergangenen Jahr von einer Nachfragesteigerung um 2.500 ...

