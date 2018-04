Die Papiere des angeschlagenen Maschinenbauers Gea haben sich am Tag der Hauptversammlung weiter von ihrem jüngsten Tief seit September 2015 erholt. In der ersten Handelsstunde ging es dabei am Donnerstag um gut 3 Prozent aufwärts.

Gea steht nach einer trüben Geschäftsentwicklung vor einem personellen Neuanfang. Finanzvorstand Helmut Schmale scheidet vor Vertragsende Ende März 2021 aus. Erst jüngst hatte Gea-Vorstandschef Jürg Oleas seinen Abschied verkündet.

Er habe bereits seit einiger Zeit betont, dass das Unternehmen nach der Serie an Gewinnwarnungen und enttäuschenden Ergebnissen ein neues Managementteam brauche, erklärte Experte Hans-Peter Wodniok vom Analysehaus Alphavalue. Er bleibt aus fundamentaler Sicht aber vorsichtig, bis die neuen Kandidaten feststehen. Angesichts der Kursschwäche hat sich die Einstufung des Hauses jedoch bereits Ende März auf "Add" verbessert.

Für Kepler-Analyst Hans-Joachim Heimbürger ist Gea ein möglicher Übernahmekandidat. Das Unternehmen sei in seinen Endmärkten gut aufgestellt./ag/das

