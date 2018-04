Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute erhöhen ihre Wachstumsprognose auf 2,2 Prozent. Mit starker Inflation rechnen sie jedoch nicht.

Mehr Wachstum, weniger Arbeitslose, hohe Überschüsse: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute heben ihre Konjunkturprognosen an. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr statt der noch im Herbst erwarteten 2,0 nun um 2,2 Prozent zulegen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung hervorgeht.

Für kommendes Jahr wird die Prognose von 1,8 auf 2,0 Prozent erhöht. "Der Boom, in dem sich die deutsche Wirtschaft befindet, hält an", sagte der Leiter der Konjunkturforschung des federführenden Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser. "Allerdings wird die Luft dünner, da die noch verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten knapper werden."

Die gute Konjunktur kommt auch am Arbeitsmarkt an: ...

