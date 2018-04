Amazon-Chef Jeff Bezos schwimmt auf einer Erfolgswelle. In seinem Jahresbrief verrät der Multimilliardär das Geheimnis seines Erfolgs.

Jedes Jahr informiert Amazon-Chef Jeff Bezos in einem Brief an die Aktionäre nicht nur über den Geschäftsverlauf. Er gibt auch Managementtipps - etwa, dass immer so gearbeitet werden müsse, als wäre es der erste Tag in der Unternehmensgeschichte. Sein Memo an die Investoren feiert zwanzigstes Jubiläum und diesmal verrät der reichste Mann der Welt nicht nur erstmals Kundenzahlen des Bindungsprogramms Amazon Prime. Er schreibt auch, was seiner Ansicht nach den Online-Händler zu dem gemacht hat, was er heute ist - und wie andere Unternehmer es ihm nachmachen können.

Dreh- und Angelpunkt sind für Bezos "hohe Standards". Denn Kunden seien "himmlisch unzufrieden": "Die Leute haben einen unermüdlichen Appetit auf etwas Besseres, und das ‚Wow' von gestern wird schnell zum Gewöhnlichen von heute", schreibt Bezos. Die Erwartungen der Käufer stiegen, und mit ein paar Klicks auf ihrem Smartphone könnten sie im Internet Produkte, Preise und Lieferzeiten vergleichen.

Wie man da noch mithalten kann? Die vier Tipps des Amazon-Chefs:

1. Hohe Standards kann man lernen

Für Bezos hat Professionalität eine Strahlkraft, die sich auf die Mitarbeiter überträgt. Hohe Standards seien "ansteckend". "Bring eine neue Person in ein Team mit hohen Standards, und sie passt sich schnell an", prophezeit er. Das selbe gelte jedoch auch für die andere Seite: Wenn niedrige Standards die Oberhand gewinnen, breiten sie sich schnell aus. Obacht also bei der Zusammenstellung der Teams!

2. Generalisten ...

