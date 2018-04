Marketing-Dynamik, starke Produktinnovation und einzigartige Create-Sell-Deliver-Plattform für Dienstanbieter sichern Sigma Systems einen Platz unter den Global ODAM ,Ten to Watch'

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, wurde von Stratecast Frost Sullivan Operations, Orchestration, Data Analytics Monetization (ODAM) in die Liste der Ten to Watch (Zehn im Auge zu behaltende Anbieter) in 2018 aufgenommen.

Stratecast gibt jährlich einen Global Ten to Watch Report heraus, in dem diejenigen Organisationen hervorgehoben werden, die sich in ihren jeweiligen Bereichen besonders auszeichnen, wenn es um gesteigerte Fähigkeiten zur Erfüllung von Geschäftsanforderungen und technologischen Wandel geht.

Wie in dem Bericht vermerkt, wurde Sigma aufgrund seiner Geschäftsdynamik aufgeführt, die mit innovativen Lösungen einhergeht, welche Dienstanbietern den Wandel erleichtern. Die Verfasser des Berichts bestätigen, dass 2017 eines der geschäftlich besten Jahre für Sigma war, da neue Kunden wie Inmarsat und ein bedeutender Mobilnetzbetreiber in Asien und andere gewonnen wurden und das Unternehmen diese Erfolge 2018 zu kopieren hofft. Sigma entwickelt stetig weitere Lösungen und hält ein innovatives Angebot bereit (darunter das kürzlich erschienene Sigma Insights), das erfolgskritische Geschäftsziele fördert und Dienstanbietern bei der Bewältigung von Herausforderungen heute und in absehbarer Zukunft behilflich ist.

Glenn Gibson, Vice President Marketing für Sigma Systems, kommentierte: "Es ist uns eine große Ehre, in diesem Jahr aufgrund unseres Engagements für Innovation und unserer Mitwirkung bei der Bewältigung der digitalen Transformation in Unternehmen in der "ODAM Ten to Watch"-Liste vertreten zu sein. Dienstanbieter in der ganzen Welt sehen sich mit einer digitalen Transformation konfrontiert, der sie sich stellen müssen. Wir wollen nicht einfach das nächste Altgut bauen, sondern flexible, katalogbasierte Lösungen bereitstellen, die Altsysteme überlagern und Dienstanbietern behilflich sind, ihre nächsten innovativen Dienste und Geschäftsmodelle zu erstellen, zu verkaufen und zu liefern denn unser Motto lautet ,Create-Sell-Deliver'".

Karl Whitelock, Global Director Strategy ODAM für Stratecast, sagte dazu: "Für Anbieter von ODAM-Lösungen (Operations, Orchestration, Data Analytics Monetization) ist die transformierende Weiterentwicklung von Technologie, Geschäftsstrategie und Kundenerwartungen eine treibende Kraft für Innovation und Wachstum. Stratecast ist der Auffassung, dass ODAM-Anbieter spezifische Probleme in Zukunft mit einzigartigen Technologien und Ansätzen angehen werden und dass sich Antworten auf knifflige Geschäftssituationen aus einem speziellen Fokus auf die Lösung von Problemen ergeben."

Sigma entwickelt seit 1996 innovative Produktsoftware und erinnert die Branche immer wieder mehr als deutlich daran, dass der Erfolg einer jeden neuen Netzwerktechnologie in kritischem Maße davon abhängt, wie erfolgreich eine Firma die von der neuen Technologie möglich gemachten Produkte und Dienstleistungen erstellt, verkauft und liefert."

Für weitere Informationen über die Aufnahme von Sigma in die Liste klicken Sie bitte hier: ODAM Global 10 to Watch.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Über Stratecast

Stratecast nutzt eine Mischung aus Abonnementrecherchen und maßgeschneiderten Beratungsaufträgen, um Erkenntnisse und Perspektiven anbieten zu können, die auf jahrelangen praktischen Erfahrungen in einer Branche beruhen, in der Kunden Kooperationspartner, die Partner von heute die Wettbewerber von morgen und Beweglichkeit und Innovation entscheidende Voraussetzungen für den Erfolg sind.

Über Frost Sullivan

Seit über 50 Jahren ist Frost Sullivan weltweit dafür bekannt, dass es Investoren, führenden Unternehmen und Behörden behilflich ist, wirtschaftlichen Wandel zu bewältigen und bahnbrechende Technologien, Mega-Trends und neue Geschäftsmodelle und Unternehmen zu identifizieren, um auf diese Weise einen kontinuierlichen Strom von Wachstumschancen für künftigen Erfolg hervorzubringen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Bringen Sie die Diskussion in Gang.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180419005509/de/

Contacts:

Milner Strategic Marketing Ltd.

Chloe Purcell

Strategic PR Manager

+44 1473 633123

oder

Sigma Systems

Glenn Gibson

VP Marketing

+1-416-827-6851