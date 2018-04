Der Konsumgüterriese hat seinen Umsatz zum Jahresstart deutlich gesteigert. Die Investoren interessieren sich aber mehr für ein anderes Thema.

In ganz Europa steigen endlich die Temperaturen, der Donnerstag soll der bisher heißeste Tag in Großbritannien werden in diesem Jahr. Für den britisch-niederländischen Konsumgüterriesen Unilever ist das eine gute Nachricht. Schließlich gehören zu den unzähligen Produkten aus dem Sortiment auch Eissorten wie Magnum und Ben & Jerry's - und beide Marken verkaufen sich großartig, sogar in den letzten kalten Winterwochen.

So konnte Unilever-Chef Paul Polman für das erstes Quartal einen Umsatzanstieg vermelden: Der Absatz des Konzerns, der mehr als 400 Marken von Magnum-Eiscreme über Knorr-Tütensuppen bis zu Domestos-Reiniger und Axe-Deo ein riesiges Produktsortiment im Angebot hat, legte bereinigt um 3,4 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zu.

Vor allem in Entwicklungsländern lief das Geschäft gut. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Demnach sollen die Umsätze zwischen drei und fünf Prozent steigen.

Darüber hinaus kündigte Unilever an, den Investoren das bei dem Verkauf seines Geschäftsbereichs mit Brotaufstrichen wie Becel und Flora eingenommene Geld auszuschütten. Ab Mai sollen für bis zu sechs Milliarden Euro Aktien am Markt zurückgekauft werden. Zudem soll die vierteljährlich gezahlte Dividende um acht Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...