Düsseldorf - In der finalen Erhebung für die Konsumentenpreisentwicklung in der Eurozone wurde die Inflationsrate im März gegenüber der Vorabschätzung um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3% gg. Vj. nach unten revidiert, wobei die Kerninflationsrate bei 1,0% verharrte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...