Bonn - Die US-Kapitalmarktzinsen zogen gestern im Tagesverlauf deutlich an, berichten die Analysten von Postbank Research.Ohne neue Impulse von der Konjunkturseite hätten offenkundig die starken Konjunkturdaten vom Vortag nachgewirkt. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 5 Basispunkte auf 2,87% geklettert. Die Veröffentlichung des Beige Books der FED, das keine Zweifel an einer Fortsetzung des behutsamen geldpolitischen Straffungskurses aufkommen lasse, habe am Abend keinen maßgeblichen Einfluss gehabt. Hierzulande hätten die Renditen von Bundesanleihen eine Gegenbewegung auf die rückläufige Entwicklung vom Dienstag gezeigt. 10- und 5-jährige Bunds hätten mit 0,53% beziehungsweise -0,07% um jeweils 2 Basispunkte über ihrem Vortagsniveau rentiert. Hingegen habe die Rendite im 2-Jahres-Bereich bei -0,57% verharrt. (19.04.2018/alc/a/a)

