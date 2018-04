Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz lanciert in Zusammenarbeit mit dem Start-Up «The

Botanicals» aus dem Thurgau zwei Cannabis-Produkte. Die Hanfblüten

gelten als Ersatz für traditionelle Tabakwaren und werden ab dem 19.

April 2018 zu Lidl-typischen Preisen in den Schweizer Filialen

erhältlich sein.



Lidl Schweiz weitet sein Sortiment aus und bietet zum ersten Mal

zwei Produkte mit Cannabidiol (CBD) an. Die Firma «The Botanicals»

beliefert den Schweizer Detailhändler dabei mit ausschliesslich in

der Schweiz angebautem Hanf. Die Pflanzen werden in

teilautomatisierten Gewächshäusern und eigens dafür eingerichteten

Indooranlagen gezüchtet. Dabei setzt der Hersteller auf eine

nachhaltige Agrarwirtschaft und verzichtet gänzlich auf die Zugabe

von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffe. Zur

Gewährleistung der bestmöglichen Qualität der pflanzlichen Rohstoffe

erfolgt der Anbau nach den GACP-Richtlinien («Good Agricultural And

Collection Practice») der European Medicines Agency.



Die Hanfblüten, die als Tabakersatz produziert werden und zum

Selberdrehen konzipiert sind, stehen ab dem 19. April 2018 in einer

1,5 Gramm Schachtel (Indoor) zum Preis von CHF 17.99 und einem 3

Gramm Beutel (Gewächshaus) für CHF 19.99 in den Lidl Filialen in der

Deutschschweiz und in der Romandie im Angebot.



Cannabidiol



Cannabidiol, kurz CBD, ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze. Die

legal anbaubaren Sorten enthalten nur sehr geringe Mengen THC und

einen hohen Anteil an CBD.



