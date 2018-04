Der französische Konzern hat den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Firmenchef Sadoun warnt aber vor einem schwierigen Umfeld.

Mit einem überraschend hohen Umsatz hat Publicis am Donnerstag die Anleger in Paris angelockt. Die Aktien der weltweit drittgrößten Werbefirma schnellten um 6,6 Prozent in die Höhe auf 59,86 Euro und führten damit die Favoritenliste im französischen Standardwerte-Index CAC40 an.

Der Netto-Umsatz sei in den ersten drei Monaten des Jahres auf 2,08 Milliarden Euro gestiegen, teilte das ...

