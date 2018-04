Das Analysehaus Warburg Research hat Hapag-Lloyd nach dem jüngsten Kursanstieg der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39,00 auf 36,50 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Profil der Großreederei erscheine ihm nun nicht mehr ansprechend, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei zuletzt vorsichtiger geworden mit Blick auf die Wachstumsaussichten in der Container-Schifffahrt./bek/ck

Datum der Analyse: 19.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000HLAG475

AXC0139 2018-04-19/11:18