Zürich - Einer Studie zufolge glauben fast 70% aller High Net Worth Individuals (HNWIs) in der Schweiz, dass sie 100 Jahre alt werden. Aus diesem Grund haben mehr als 40% der HNWIs ihr Anlageverhalten und sogar ihre Nachlassplanung bereits geändert oder haben dies vor.

Fast 70% der vermögenden Schweizer glauben derzeit, dass sie 100 Jahre alt werden. In ihrem Optimismus mit Blick auf dieses Altersjubiläum werden sie nur noch von den Deutschen übertroffen (76%). Dieser Wert liegt indes deutlich über den aktuellen Prognosen für die Lebenserwartung in der Schweiz, die bei 83 Jahren liegen.

Das mögliche Erreichen eines so hohen Alters sorgt dafür, dass die vermögenden Schweizer ihr Verhalten mit Blick auf Konsum, Investitionen und ihren Nachlass stark ändern. Über 40% werden längerfristige Anlageentscheidungen treffen oder haben dies bereits getan. Aktien, Anleihen und Immobilien gelten dabei als gute Optionen für langfristige Investitionen. Während früher eher Kinder die Hauptnutzniesser waren, geben 68% der HNWIs in der Schweiz indes an, künftig eine Generation zu überspringen: Sie wollen einen grösseren Teil ihres Vermögens ihren Enkelkindern hinterlassen. Dieser Prozess wird künftig auch früher beginnen. 79% der Befragten gaben an, bereits zu Lebzeiten einen grösseren Teil ihres Vermögens weitergeben zu wollen. Spendenorganisationen ...

