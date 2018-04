FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.04.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTU PROP. TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 180 (220) PENCE - BARCLAYS RAISES HAMMERSON TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERW.) - TARGET 520 (450) PENCE - BERENBERG CUTS CYBG PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 560 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 690 (680) PENCE - GOLDMAN RESUMES HAMMERSON WITH 'NEUTRAL' - TARGET 590 PENCE - GOLDMAN RESUMES INTU PROPERTIES WITH 'BUY' - TARGET 245 PENCE - INVESTEC RAISES FERREXPO TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 228 (259) PENCE - JPMORGAN RAISES POLYMETAL TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 910 (870) PENCE - JPMORGAN RESUMES CRODA INTERNATIONAL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 4800 PENCE - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CAPITAL CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob