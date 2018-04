Der Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2368 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine weiterhin robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gemeldet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der US-Notenbank. Am Devisenmarkt hatte die Veröffentlichung keine größere Kursbewegungen zur Folge.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel mit dem Euro. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftszahlen aus den USA für etwas mehr Bewegung sorgen.

Nach den starken Kursverlusten der vergangenen Handelstage hat sich der Schweizer Franken wenig bewegt. Der Kurs für einen Euro hielt sich knapp unter 1,20 Franken. Diese Marke hatte die Notenbank der Schweiz bis Anfang 2015 als Mindestkurs verteidigt. Nach der Kursfreigabe hatte der Franken zum Euro zeitweise stark an Wert gewonnen. Seit dem vergangenen Sommer hatte der Franken aber wieder kräftig an Wert verloren.

Leichte Kursverluste gab es beim britischen Pfund. Zuvor war bekannt geworden, dass die Umsätze im britischen Einzelhandel im März überraschend stark gesunken waren./jkr/bgf/das

ISIN EU0009652759

