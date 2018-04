Gunvor SA / Gunvor tritt der Transparenzinitiative EITI bei . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

GENF (Schweiz), 19. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gunvor Group, eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoffhandelsunternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die EITI-Transparenzinitiative (Extractive Industries Transparency Initiative, Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor) unterstützt. Die Initiative ist der weltweite Standard zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf Umsätze aus natürlichen Rohstoffen.

"Die Unterstützung der EITI durch Gunvor spiegelt unser Engagement als Handelshaus wider, progressive Richtlinien und Praktiken in der Öl- und Gasbranche aufrechtzuerhalten", sagte Torbjörn Törnqvist, CEO der Gunvor Group. "Als eines der weltweit größten Handelsunternehmen für physikalische Energie sind wir uns bewusst, dass wir eine Rolle in Bezug auf die Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht spielen. Die EITI wird uns dabei unterstützen, dies in einer unternehmerisch verantwortlichen Art und Weise zu erreichen." Gunvor ist das zweite ausschließlich auf den Handel mit Rohstoffen konzentrierte Unternehmen, das seine Unterstützung für die EITI ausspricht. Das Unternehmen gesellt sich zu ungefähr 60 Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen, die die Organisation der rohstoffgewinnenden Branchen unterstützen. Die Offenlegung von Zahlungen an Regierungen für Ölverkäufe zielt darauf ab, das Korruptionsrisiko zu verringern und die Rechenschaftspflicht von Staatsbetrieben zu verbessern, die Öl und Gas im Auftrag der Regierung verkaufen. Gunvor unterhält Handelsbeziehungen mit mehr als 100 Ländern, von denen einige EITI-Mitglieder sind. Die EITI wurde im Juni 2003 als weltweite Koalition aus Regierungen, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen gegründet, die zusammenarbeiten, um die Offenheit und Rechenschaftspflicht in der Verwaltung von Umsätzen aus natürlichen Rohstoffen zu verbessern. Die Initiative verfügt über eine Norm zur Unternehmensführung in den Branchen für Bergbau und Ölförderung. Teil der Unterstützung der EITI durch Gunvor ist eine neue Richtlinie, die die freiwillige Offenlegung von Informationen einführt und damit EITI-Prinzipien und Transparenzanforderungen erfüllt. Dazu gehören neben anderen relevanten Steuer- und Lizenzinformationen Informationen über die ersten von staatlichen Ölgesellschaften gekauften Rohöl- und Petroleumprodukte, einschließlich Gas. Die EITI ist ein sich weiterentwickelnder Standard. Gunvor erwartet, dass sich seine Offenlegungen mit der Zeit und im Einklang mit der EITI und Gesprächen mit Interessenvertretern verändern werden. Die Informationen werden im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht der Gunvor Group veröffentlicht. Über die Gunvor Group

Die Gunvor Group ist am Umsatz gemessen eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoffhandelshäuser und erstellt Logistiklösungen, die physikalische Energie und Schüttgüter sicher und effizient von ihren Abbau- und Lagerstätten an den Ort bewegt, wo sie am stärksten nachgefragt werden. Mit strategischen Investitionen in die industrielle Infrastruktur - Raffinerien, Pipelines, Lagerung, Terminals, Bergbau und Upstream-Projekte - erzielt Gunvor für seine Kunden zusätzlich über die weltweite Lieferkette hinweg nachhaltigen Mehrwert. Weitere Informationen erhalten Sie unter GunvorGroup.com oder @Gunvor. Kontakt

Seth Thomas Pietras

stp@gunvorgroup.com (mailto:stp@gunvorgroup.com)

